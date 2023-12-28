👠Что надеть бухгалтеру на встречу с годом Дракона

Символ 2024 года — Деревянный Дракон, который любит все яркое и блестящее. Чтобы привлечь удачу и процветание в свою жизнь, попробуйте подобрать подходящую одежду, которая понравится огнедышащему существу.
Выбирайте одежду из благородных материалов: из атласа, шелка, бархата и шифона.
Зеленый занимает первое место среди подходящих цветов одежды для встречи Нового года. Оттенки изумрудного традиционно считаются «денежными» и символизируют достаток, богатство и гармонию с окружающим миром.
На втором месте — красный цвет. В восточной культуре красный связан с удачей, долгой жизнью, а также олицетворяет могущество и силу.
Третье место занимает золотой. Одежда в этих оттенках привлечет роскошь, богатство, изобилие. Если не хотите конкурировать с новогодней елкой, то можете дополнить образ украшениями из золота.
Выбирая новогодний наряд, важно помнить, что лучше воздержаться от змеиных принтов и изделий из кожи рептилий. Это может не понравится главному символу года.
Комментарии1
Деревянный дракон!!! Так это сторублевками можно себя обклеить!