По годовому налогу по УСН уведомление по ЕНП не сдают

Срок уплаты налога по УСН за 2023 года – 28.03.2024 (организации) и 02.05.2024 (ИП). Но уведомления по ЕНП на эти суммы сдавать не надо.

Дело в том, что срок сдачи декларации по УСН наступает раньше, чем срок уплаты налога.

А вот на авансовые платежи уведомления нужны.

Их надо было сдать:

за 1 квартал 2023 – до 25.04.2023 с кодом 34/01;

за 2 квартал 2023 – до 25.07.2023 с кодом 34/02;

за 3 квартал 2023 – до 25.10.2023 с кодом 34/03.

Если вы платите авансы по УСН платежками-02, то эти уведомления не нужны.

Если уплата была платежками-01, а уведомления не сдали, о можно их сдать сейчас. Штрафа за уведомления пока нет. Пеней тоже не будет, если по факту налог уплачен.

После сдачи декларации данные из этих уведомлений будут заменены данными из декларации (по строкам 020, 040/050, 070/080, 100/110 раздела 1).