Механизм потребительских каникул будет действовать постоянно

Во время кредитных каникул банки не будут начислять пени и штрафы за приостановку платежей, но проценты по договору придется выплатить.

С 1 января 2024 года начинает действовать постоянный механизм предоставления каникул по потребительским кредитам. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев, — говорится в сообщении.

Если у заемщика снизился доход или он пострадал в результате чрезвычайной ситуации, то клиент может приостановить платежи по одному кредиту или займу на срок до шести месяцев.

Для получения кредитных каникул нужно предоставить в банк подтверждающие документы.

Основанием для отказа может стать банкротство заемщика, вступившее в силу решение суда или уже оформленные кредитные каникулы по другому закону. Например, для участников СВО.

Уйти на кредитные каникулы можно, если размер кредита не превышает установленный максимум:

1,6 млн рублей для автокредитов;

450 тыс. рублей по остальным потребительским кредитам и займам;

150 тыс. рублей по кредитным картам.

Во время кредитных каникул не будут начисляться пени и штрафы, но проценты начисляются в полном объеме. Заемщик должен их погасить после окончания каникул.

Информация о приостановленных платежах будет внесена в кредитную историю заемщика, но не испортит ее.