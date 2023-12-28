Новости для бухгалтера
Отчетность в СФР

Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяли.

Опубликован приказ СФР от 11.10.2023 № 2016.

Новый формат вступит в силу с 7 января 2024 года.

Сейчас электронный формат доверенности утвержден постановлением Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п. Этот документ признают утратившим силу.

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Отчетность в СФР

Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

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