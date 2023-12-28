Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

Опубликован приказ СФР от 11.10.2023 № 2016.
Новый формат вступит в силу с 7 января 2024 года.
Сейчас электронный формат доверенности утвержден постановлением Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п. Этот документ признают утратившим силу.
Опубликован приказ СФР от 11.10.2023 № 2016.
Новый формат вступит в силу с 7 января 2024 года.
Сейчас электронный формат доверенности утвержден постановлением Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п. Этот документ признают утратившим силу.
Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.
Рассмотрение дела назначили на 6 февраля 2024 года. Блогер собирается в арбитражном суде оспорить требования ИФНС.
Новогоднее поздравление и пожелания от команды «Клерка» В этот почти уже праздничный, оливьешный и шампаньский день спешим вас поздравить с наступающим Новым годом! Пусть все ваши мечты, не сбывшиеся в прошлых годах, в наступающем обязательно материализовались и реализовались.
Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяли.
Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.
В Латвии заблокировали интернет-ресурсы, связанные с «Яндексом». В ближайшее время станет недоступен сервис «Яндекс.Музыка».
Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.
Мы обновили систему комментирования на Клерке. Работа ещё не завершена, но мы уже получили много обратной связи. Все пожелания мы слышим и учитываем. Но добавим немного Истории проекта в драматургию.
Стоимость одного ЦФА составляет 100 тысяч рублей, приобрести активы могут квалифицированные инвесторы. Доходность формируется за счет роста индекса Мосбиржи и может составить до 25% годовых.
Наш эксперт Надежда Камышева (Над.К) зарегистрировалась на «Клерке» ровно 20 лет назад.
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Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
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Административные штрафы за нарушение закона о тишине зависят от региона. В среднем за громкую музыку в новогоднюю ночь можно получить предупреждение, а если переусердствовать, то штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
В новом формате ЭПЛ уточнили, какую информацию нужно внести в лист о водителе-самозанятом и о показаниях одометра.
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Раньше пенсионеру нужно было выждать хотя бы один полный календарный месяц после увольнения, чтобы ему пересчитали пенсию с учетом индексации. Теперь достаточно не работать совсем короткий промежуток времени.
Средства от налоговых проверок не обеспечат доходную часть бюджета, они нужны для поддержания дисциплины бизнесменов.
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