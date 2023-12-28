Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

С Новым 2024 годом!

Новогоднее поздравление и пожелания от команды «Клерка» В этот почти уже праздничный, оливьешный и шампаньский день спешим вас поздравить с наступающим Новым годом! Пусть все ваши мечты, не сбывшиеся в прошлых годах, в наступающем обязательно материализовались и реализовались.