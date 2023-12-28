Жителям Латвии закрыли доступ к сервисам «Яндекса»

В Латвии заблокировали интернет-ресурсы, связанные с «Яндексом». В ближайшее время станет недоступен сервис «Яндекс.Музыка».

Национальный совет по электронным СМИ Латвии заблокировал доступ ко всем сайтам, которые связаны с «Яндексом». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на главу совета Ивара Аболиньша.

Кроме того, в Латвии будет заблокирован доступ к сайту «Яндекс.Музыка», который также предлагает бесплатный доступ к русской музыке, подкастам лиц, попавших под санкции ЕС, и аналогичному контенту, — сказал Ивар Аболиньш.

В марте 2022 года власти Латвии приняли закон, по которому национальный совет может блокировать доступ к интернет-ресурсам, на которых размещен контент, угрожающий общественному порядку и нацбезопасности страны.