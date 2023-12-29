📑 Как бухгалтеру быстро отредактировать PDF-файлы

Документы удобно хранить и пересылать в формате PDF, но зачастую случается, что в готовый файл нужно срочно внести изменения или исправить ошибку. Для этого есть несколько программ, которые помогут быстро отредактировать документы.

Главная программа Adobe приостановила продажу своей продукции в РФ, поэтому получить доступ к полной версии проблематично. Но мы подобрали аналоги.

Icecream PDF Editor

С помощью Icecream PDF Editor можно в пустую ячейку добавить данные, а также добавить штампы (например: «Копия верна», «Принято», «Счет оплачен») и комментарии с пометками. Это может быть полезно, когда нужно объяснить человеку, что и как правильно заполнить.

Программа больше подойдет для чтения файлов, исправить ошибки в исходнике и сохранить новую версию не получится.

PDF Commander

Позволяет не только добавлять текст, но и скрывать/замазывать любую из областей документа. В файлы можно добавить свои печати, штампы, а также загрузить шаблон с подписью от руки и ставить его в нужные места. Результат можно сохранить и вывести на печать.

PDFelement

Это бесплатная программа для быстрой замены текста в PDF-файлах. В документ можно прикреплять комментарии и добавлять печати с помощью функции «Водяной знак». Софт автоматически распознает текст и помогает исправить орфографические ошибки и заполнить пустые поля.

PDF24 Creator

Программа работает на русском языке. Каждый инструмент открывается через собственную вкладку в меню: «Добавить водяной знак», «Подписать PDF» и «Переставить страницы». В программе есть шаблоны для создания счетов-фактуры.

ABBYY PDF

Для глобальной работы с PDF-файлами можно выбрать программу ABBYY PDF. Она позволяет исправить все ошибки и неточности, внести новые данные и замазать конфиденциальную информацию. А также загрузить подписки, добавить водяные знаки и установить защиту на документ.

iLovePDF

Если не хотите устанавливать дополнительный софт на компьютер, то можно найти веб-приложение iLovePDF. Исправить ошибку в нем нельзя, но можно внести текст в пустые поля, разместить подписки, водяные знаки и фигуры. Работает во вкладке браузера.