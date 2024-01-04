🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!

Куаринг СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Расскажем на вебинаре.

За последние несколько лет сервисы Системы Быстрых Платежей (СБП) по приему оплат стали обыденностью, однако, в основном, мы видим СБП в крупных сетевых торговых точках. У них есть бюджет и ресурсы для внедрения СБП. Но как быть остальным предпринимателям? А если задача по автоматизации бизнеса нетривиальна?

Спикер вебинара Федорец Андрей Олегович — к. т. н. генеральный директор QRService, директор по развитию В2В проектов ООО «Бэнкс Софт Системс», председатель комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ).

На вебинаре разберем:

Что в СБП уже реальность и что будет совсем скоро;

Какие есть проблемы с СБП и как их решить;

Кто такой Агент ТСП и зачем он нужен;

Как легко и быстро настроить сервисы СБП;

Какие дополнительные сервисы есть в связке с СБП;

Кто и как решает задачи по приему платежей (кейсы);

Сколько это все стоит;

Что сделать, чтобы начать зарабатывать больше?

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Ждем вас на вебинаре 31 января в 15:00 мск! Узнайте больше об одной из самых популярных платежных систем.