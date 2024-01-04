🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!

За последние несколько лет сервисы Системы Быстрых Платежей (СБП) по приему оплат стали обыденностью, однако, в основном, мы видим СБП в крупных сетевых торговых точках. У них есть бюджет и ресурсы для внедрения СБП. Но как быть остальным предпринимателям? А если задача по автоматизации бизнеса нетривиальна?
Спикер вебинара Федорец Андрей Олегович — к. т. н. генеральный директор QRService, директор по развитию В2В проектов ООО «Бэнкс Софт Системс», председатель комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ).
На вебинаре разберем:
Что в СБП уже реальность и что будет совсем скоро;
Какие есть проблемы с СБП и как их решить;
Кто такой Агент ТСП и зачем он нужен;
Как легко и быстро настроить сервисы СБП;
Какие дополнительные сервисы есть в связке с СБП;
Кто и как решает задачи по приему платежей (кейсы);
Сколько это все стоит;
Что сделать, чтобы начать зарабатывать больше?
Ждем вас на вебинаре 31 января в 15:00 мск! Узнайте больше об одной из самых популярных платежных систем.
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