Новости для бухгалтера
Система быстрых платежей

🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!

Куаринг СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Расскажем на вебинаре.
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За последние несколько лет сервисы Системы Быстрых Платежей (СБП) по приему оплат стали обыденностью, однако, в основном, мы видим СБП в крупных сетевых торговых точках. У них есть бюджет и ресурсы для внедрения СБП. Но как быть остальным предпринимателям? А если задача по автоматизации бизнеса нетривиальна?

Спикер вебинара Федорец Андрей Олегович — к. т. н. генеральный директор QRService, директор по развитию В2В проектов ООО «Бэнкс Софт Системс», председатель комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ).

На вебинаре разберем:

  • Что в СБП уже реальность и что будет совсем скоро;

  • Какие есть проблемы с СБП и как их решить;

  • Кто такой Агент ТСП и зачем он нужен;

  • Как легко и быстро настроить сервисы СБП;

  • Какие дополнительные сервисы есть в связке с СБП;

  • Кто и как решает задачи по приему платежей (кейсы);

  • Сколько это все стоит;

  • Что сделать, чтобы начать зарабатывать больше?

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Ждем вас на вебинаре 31 января в 15:00 мск! Узнайте больше об одной из самых популярных платежных систем.

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Система быстрых платежей

🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!

Куаринг СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Расскажем на вебинаре.

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Имущественный вычет при продаже делится на части между собственниками или дается всем в полном размере?

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Записи вебинаров

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Можно ли сдать отчетность ЕФС-1 9 января, если сотрудник уволен 31 декабря?

Коллеги, с новым годом!!! Вопрос: человек уволен 31 декабря, работал по срочному договору, могу ли я отчётность ефс-1 сдать 9 января, не будет ли нарушением?

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Бесплатно с 6-НДФЛ

Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения

Подозрение вызовет доход ниже среднего, превышение дохода над вычетами или над фиксированными платежами.

Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения
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Увольнение

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НДФЛ

Изменения по НДФЛ 2024: новые сроки уплаты и 2 уведомления

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НДФЛ

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Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
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ЕНП (единый налоговый платеж)

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Детские пособия

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ОСАГО

Президент продлил освобождение от ОСАГО жителей новых регионов России

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Кадры

Студенты. Поиск работы для студентов. С чего начать? Какие специальности востребованы? Кого ищут работодатели

В свете усугубляющегося кадрового дефицита, некоторые работодатели вынуждены внедрять в свои бизнес-процессы ставки на неполную занятость, гибкий график работы, выходные смены и многое другое. Для студентов такой способ заработка становится оптимальным, чтобы совмещать работу и учёбу.

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НДФЛ с доходов нерезидентов на удаленке за рубежом в 2024 году: как правильно платить

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Отпуска

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