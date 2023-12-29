Вице-премьер Чернышенко: мобильным операторам не позволят «наживаться» на абонентах

За ростом тарифов на связь будет пристально следить ФАС. Операторам не позволят бесконтрольно повышать стоимость услуг.

Федеральная антимонопольная служба не позволит операторам связи бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью «РИА Новостям».

Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы, — сказал Дмитрий Чернышенко.

До 2035 года будет действовать стратегия развития отрасли связи, по которой операторы вправе поднимать тарифы выше уровня инфляции, но только если они вкладывают значительную часть прибыли в новые технологии.