Вице-премьер Чернышенко: мобильным операторам не позволят «наживаться» на абонентах

Федеральная антимонопольная служба не позволит операторам связи бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью «РИА Новостям».
Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы, — сказал Дмитрий Чернышенко.
До 2035 года будет действовать стратегия развития отрасли связи, по которой операторы вправе поднимать тарифы выше уровня инфляции, но только если они вкладывают значительную часть прибыли в новые технологии.
Начать дискуссию