Новости для бухгалтера
Общество

Майнеров заставят платить за электричество больше

Региональные власти получат право устанавливать повышенный коэффициент при расчете стоимости тарифов электроэнергии. Список оборудования для майнинга утвердит Минцифры.
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Министерство энергетики опубликовало проект постановления об установлении для майнеров криптовалюты повышенных тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Мобильное энергоемкое оборудование, которое используется для майнинга криптовалюты, способно привести к исчерпанию энергетических мощностей в отдельных регионах. В итоге без электроэнергии рискуют остаться крупные инфраструктурные и социально значимые объекты.

Чтобы это компенсировать, с майнеров предложили брать повышенную оплату электроэнергии.

Повышающий коэффициент равный 5 будут применять при расчете стоимости услуг по передаче электроэнергии. Однако региональные власти могут установить меньший коэффициент, но он должен быть не меньше 2.

В течение трех месяцев Минцифры предстоит создать реестр оборудования для майнинга.

Если постановление примут, оно вступит в силу через три месяца после публикации.

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