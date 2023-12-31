Майнеров заставят платить за электричество больше

Министерство энергетики опубликовало проект постановления об установлении для майнеров криптовалюты повышенных тарифов на услуги по передаче электроэнергии.
Мобильное энергоемкое оборудование, которое используется для майнинга криптовалюты, способно привести к исчерпанию энергетических мощностей в отдельных регионах. В итоге без электроэнергии рискуют остаться крупные инфраструктурные и социально значимые объекты.
Чтобы это компенсировать, с майнеров предложили брать повышенную оплату электроэнергии.
Повышающий коэффициент равный 5 будут применять при расчете стоимости услуг по передаче электроэнергии. Однако региональные власти могут установить меньший коэффициент, но он должен быть не меньше 2.
В течение трех месяцев Минцифры предстоит создать реестр оборудования для майнинга.
Если постановление примут, оно вступит в силу через три месяца после публикации.
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