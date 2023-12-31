Действие водительских прав продлят на три года. Если их срок истекает в 2024-2025 годах

Чтобы снизить административную нагрузку с жителей страны и бизнеса, водительские удостоверения, которые истекают в 2024 и в 2025 году продлят на три года.

Правительство продлило срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 и 2025 годах. Они будут действовать еще три года. Об этом сказано в постановлении.

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, — сказала представитель МВД Ирина Волк.

«Просроченные» удостоверения не нужно менять, их продлят автоматически. Это позволит более 5 млн водителям беспрепятственно управлять автомобилем.