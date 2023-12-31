Новости для бухгалтера
Общество

За несвоевременную оплату ЖКУ не будут начислять повышенные пени

Размер пени будут считать на основании ключевой ставки, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Вместо 16% за основу возьму 9,5% годовых.

Правительство продлило на 2024 год решение отменить начисления повышенных пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сказано на сайте кабмина.

Это значит, что пени и штрафы не будут привязаны к высокой ключевой ставке Центробанка в 16% годовых.

В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

За несвоевременное или неполное внесение платежей за ЖКУ начисляются пени, которые рассчитываются с учетом ключевой ставки ЦБ на каждый день просрочки.

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Общество

За несвоевременную оплату ЖКУ не будут начислять повышенные пени

Размер пени будут считать на основании ключевой ставки, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Вместо 16% за основу возьму 9,5% годовых.

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Отчетность

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Кредитование

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