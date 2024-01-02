С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле

Теперь налоговики могут получать налоги через цифровой рубль. Как только закон вступит в силу с 1 января следующего года, начнется новая фаза, или точнее, можно сказать, что для вас больше не будет «раскачки».

Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 610-ФЗ вносит изменения в налоговый кодекс, регулируя правила использования цифрового рубля и взыскания налогов через цифровой рубль.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, в том числе в части, касающиеся использования цифрового рубля для налоговых и социальных выплат. Об этом пишет Владимир Туров в своем обзоре.

Теперь налоговики могут получать налоги через цифровой рубль. Как только закон вступит в силу с 1 января следующего года, начнется новая фаза, или точнее, можно сказать, что для вас больше не будет «раскачки». – Владимир Туров

Ожидается, что Минфин начнет выплачивать пенсии и другие социальные пособия в цифровой валюте, а налоговые органы перейдут на сбор налогов в цифровых рублях с 2025 года.

Я не знаю точно, о каких социальных выплатах идет речь, но к социальным выплатам, включая пенсии, относится использование цифрового рубля. Примерно 14 триллионов рублей будет выплачено в цифровых рублях. А вот налоговики собираются собирать налоги в цифровых рублях уже с 1 января 2025 года. – Владимир Туров

Параллельно возникают вопросы о предоставлении биометрических данных гражданами для использования новой валюты.

Но вопрос остается в том, как Минфин собирается убедить граждан сдавать биометрию, так как для открытия счета в цифровом рубле требуется предоставить биометрические данные. Граждане, однако, не спешат делать это.

И еще один закон об изменениях – Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 611-ФЗ – также касается НДС и НДФЛ, и его влияние на налоговые законы начнется уже после Нового года.