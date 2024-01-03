Роспотребнадзор напомнил сроки хранения новогодних салатов

Роспотребнадзор напомнил, что большинство салатов — скоропортящиеся, а хранить их следует в холодильнике при температуре +2…+6 ºС. И очень кроткое время.

⚠️По данным Роспотребнадзора для безопасного употребления салатов с момента приготовления в холодильнике их стоит хранить при температуре от +2 до +6 градусов, в течение следующего времени:

салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12 часов;

салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов (после заправки — 12);

салаты и винегреты из вареных овощей — 18 часов (после заправки — 12);

салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только 6 часов;

салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов;

салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.

Подольше будет жизнь у блюд из мяса или птицы, их можно хранить 3–4 дня. Пироги с мясом или рыбой, можно хранить до 72 часов в холодильнике.