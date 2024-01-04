Президент продлил освобождение от ОСАГО жителей новых регионов России

Путин продлил до 2025 года право жителей четырех новых регионов России перемещаться на автомобилях без полиса ОСАГО.

Федеральный конституционный закон опубликован на сайте правовых актов.

Согласно этому закону, жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца 2024 года смогут перемещаться в своих регионах без полиса ОСАГО.

Тем не менее, жителям новых регионов в обязательном порядке потребуется полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.