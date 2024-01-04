Президент продлил освобождение от ОСАГО жителей новых регионов России

Федеральный конституционный закон опубликован на сайте правовых актов.
Согласно этому закону, жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца 2024 года смогут перемещаться в своих регионах без полиса ОСАГО.
Тем не менее, жителям новых регионов в обязательном порядке потребуется полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.
Комментарии1
И где же оформить полис, если едешь в старый свет? Или таможенный пункт продолжает работать на границе?