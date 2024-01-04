Почему на ЕНС сначала появились, а потом исчезли деньги: поясняет ФНС

Налоговики на своем сайте в разделе «Вопрос-ответ» разъяснили, когда возникает ошибка на ЕНС.

Информация об уплате учитывается инспекцией на основании сведений банков о приеме платежа, которые банки размещают в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), поясняет ФНС. Одновременно с этим банками перечисляются деньги в бюджет РФ.

Так как участились случаи размещения банками в ГИС ГМП ошибочной информации, то факт оплаты требует подтверждения от Казначейства.

Процедура подтверждения факта оплаты занимает до 5 рабочих дней.

В случае неподтверждения факта оплаты (например, платеж был отозван кредитным учреждением), платеж будет исключен из сальдо ЕНС, то есть сумма на ЕНС будет уменьшена на сумму такого неподтвержденного платежа.

В случае несогласия с информацией о сальдо ЕНС, следует обратиться в ИФНС по месту учета с платежным документом для получения разъяснений и подтверждения факта оплаты.