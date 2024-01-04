За 2023 год цены на мандарины выросли на 70%

Руспродсоюз: две трети мандаринов привозят в Россию из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды — из ЮАР.

За 2023 год цены на мандарины в российских торговых сетях в среднем выросли на 70%.

Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию. Во-первых, на рост ценника повлияло ослабление курса рубля. Во-вторых, в Абхазии и Азербайджане урожай мандаринов заметно сократился.

Поставки из Израиля заморожены из-за военного конфликта.

Кроме того, после строительства моста между РФ и КНР ожидается увеличение поставок китайских мандаринов, хотя они сейчас стоят дороже всего на рынке — до 500 рублей за 1 кг.