За 2023 год цены на мандарины выросли на 70%

За 2023 год цены на мандарины в российских торговых сетях в среднем выросли на 70%.
Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию. Во-первых, на рост ценника повлияло ослабление курса рубля. Во-вторых, в Абхазии и Азербайджане урожай мандаринов заметно сократился.
Поставки из Израиля заморожены из-за военного конфликта.
Кроме того, после строительства моста между РФ и КНР ожидается увеличение поставок китайских мандаринов, хотя они сейчас стоят дороже всего на рынке — до 500 рублей за 1 кг.
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