До 25 января надо сдать РСВ по новой форме

Она утверждена приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.
В новой форме РСВ предусмотрено отражение взносов по физлицам, подлежащих в соответствии с международными договорами РФ отдельным видам обязательного соцстрахования.
Раздел 1 расчета дополнен подразделом 4 и приложением 5.
ФНС напоминает, что сдать РСВ за 2023 год необходимо не позднее 25 января 2024 года.
О том, что РСВ за 2023 год надо сдать только по этой новой форме, ФНС ранее сообщала в письме от 15.12.2023 № БС-4-11/15722@.
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