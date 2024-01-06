До 25 января надо сдать РСВ по новой форме

С 1 января 2024 года сдавать расчет по страховым взносам за 2023 год надо по новой форме.

Она утверждена приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.

В новой форме РСВ предусмотрено отражение взносов по физлицам, подлежащих в соответствии с международными договорами РФ отдельным видам обязательного соцстрахования.

Раздел 1 расчета дополнен подразделом 4 и приложением 5.

ФНС напоминает, что сдать РСВ за 2023 год необходимо не позднее 25 января 2024 года.

О том, что РСВ за 2023 год надо сдать только по этой новой форме, ФНС ранее сообщала в письме от 15.12.2023 № БС-4-11/15722@.