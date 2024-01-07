Какие регионы собрали больше всего налога на сверхприбыль

По данным ФНС больше всего windfall tax собрали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Москва стала лидером среди регионов по сбору налога на сверхприбыль в (windfall tax). Это следует из статистики ФНС, которую проанализировал РБК.

В столице собрали 102,7 млрд руб.

На втором месте — Московская область (19,3 млрд руб.)

На третьем — Санкт-Петербург (17,4 млрд руб.).

Всего к 1 декабря 2023 года в стране собрали 305 млрд руб. налога на сверхприбыль. Половину этой суммы собрали регионы-лидеры и Вологодская область (12,6 млрд руб.).

Также в топ-10 вошли Краснодарский и Красноярский края (по 8,8 млрд руб.), Челябинская (7,7 млрд руб.), Липецкая (6,9 млрд рублей) и Тюменская (6,5 млрд руб.) области, Республика Татарстан (6,4 млрд руб.).