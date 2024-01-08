Дату рождения связали с богатством и успехом

Финансовые эксперты проанализировали топ миллиардеров мира и выявили, что многие из них родились в одни периоды — октябрь и начало января.

Финансовые эксперты подсчитали, что чаще всего миллиардеры появляются на свет в октябре, конце ноября и начале января. Особенно выделились даты 30 ноября и 1 января — именно в эти дни родилось наибольшее количество миллиардеров. Об этом написал Daily Mail.

Финансовые эксперты Coupon Follow изучили данные из списка 500 крупнейших миллиардеров. Они исследовали сферу деятельности и дату рождения каждого человека, чтобы выявить общие черты, которые могли способствовать их успеху. Выяснилось, что Выяснилось, что у 19 из 500 крупнейших миллиардеров мира имеется интересная отличительная черта: они родились 30 ноября.

Октябрь также оказался популярным: 45 из 500 миллиардеров списка Bloomberg родились в этом месяце. Еще одна популярная дата — 1 января. В это день родились 13 миллиардеров из топ-500.