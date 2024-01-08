Дату рождения связали с богатством и успехом

Финансовые эксперты подсчитали, что чаще всего миллиардеры появляются на свет в октябре, конце ноября и начале января. Особенно выделились даты 30 ноября и 1 января — именно в эти дни родилось наибольшее количество миллиардеров. Об этом написал Daily Mail.
Финансовые эксперты Coupon Follow изучили данные из списка 500 крупнейших миллиардеров. Они исследовали сферу деятельности и дату рождения каждого человека, чтобы выявить общие черты, которые могли способствовать их успеху. Выяснилось, что Выяснилось, что у 19 из 500 крупнейших миллиардеров мира имеется интересная отличительная черта: они родились 30 ноября.
Октябрь также оказался популярным: 45 из 500 миллиардеров списка Bloomberg родились в этом месяце. Еще одна популярная дата — 1 января. В это день родились 13 миллиардеров из топ-500.
Комментарии17
Ну с миллиардерством пролет) Что там по миллионерам?)
вангую, что ваша дата рождения совпадает с датой рождения многих миллионеров)))
Прикладываю максимум усилий, чтобы ваше предсказание было явью)))
да, пролёт :)
смотрю в магический шар - ваша дата рождения тоже совпадает с датой рождения многих миллионеров! Год будет финансово благополучный для вас! ))
Гэндальф? ты?! :))
я, то есть он!)))
Стоит ли ограничиваться рамками 12 месяцев?)
нет, конечно!)) это так, краткосрочный прогноз
С моей привычкой считать в уме, я такие днинные цифры, как миллиард не умещу в голове) Можно мне простую человеческую нефтяную компанию и в баррелях?)
В тыс.руб. считайте) Я уже давно так делаю. Только с чужими миллионами)))
Я тоже чужие миллиарды в миллионах считала))) Но со своими я так не смогу - каждую копеечку на контроле, жадная, жуть)
Я называла себя бабочка- капустница, за то, что все время считаю чужую капусту)
отличное желание))) Можно мне тоже маленькую нефтяную вышку?))
Лишь бы не мою, как будем делить, если она одна?)
там разберемся, главное чтобы она появилась)))
Подумала, что могу отказаться от вышки в вашу пользу, если у меня будет пара станций метро, а потом прочитала, что метро убыточное предприятие😵 Так что вышка все ещё общая!))