Новости для бухгалтера
Общество

Дату рождения связали с богатством и успехом

Финансовые эксперты проанализировали топ миллиардеров мира и выявили, что многие из них родились в одни периоды — октябрь и начало января.
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Финансовые эксперты подсчитали, что чаще всего миллиардеры появляются на свет в октябре, конце ноября и начале января. Особенно выделились даты 30 ноября и 1 января — именно в эти дни родилось наибольшее количество миллиардеров. Об этом написал Daily Mail.

Финансовые эксперты Coupon Follow изучили данные из списка 500 крупнейших миллиардеров. Они исследовали сферу деятельности и дату рождения каждого человека, чтобы выявить общие черты, которые могли способствовать их успеху. Выяснилось, что Выяснилось, что у 19 из 500 крупнейших миллиардеров мира имеется интересная отличительная черта: они родились 30 ноября.

Октябрь также оказался популярным: 45 из 500 миллиардеров списка Bloomberg родились в этом месяце. Еще одна популярная дата — 1 января. В это день родились 13 миллиардеров из топ-500.

Комментарии

17
  • Мирам

    да, пролёт :)

  • Вита Петрова

    С моей привычкой считать в уме, я такие днинные цифры, как миллиард не умещу в голове) Можно мне простую человеческую нефтяную компанию и в баррелях?)

    • Владислав Савушкин
      Идейный вдохновитель

      С моей привычкой считать в уме, я такие днинные цифры, как миллиард не умещу в голове

      В тыс.руб. считайте) Я уже давно так делаю. Только с чужими миллионами)))

      • Вита Петрова

        Я тоже чужие миллиарды в миллионах считала))) Но со своими я так не смогу - каждую копеечку на контроле, жадная, жуть)

      • Вита Петрова

        Я называла себя бабочка- капустница, за то, что все время считаю чужую капусту)

      • Вита Петрова

        Лишь бы не мою, как будем делить, если она одна?)

        • Наталия Лукина
          шеф-редактор

          Подумала, что могу отказаться от вышки в вашу пользу, если у меня будет пара станций метро, а потом прочитала, что метро убыточное предприятие😵 Так что вышка все ещё общая!))

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