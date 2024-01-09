Центробанк выпустил новые монеты «Георгий Победоносец»

Банк России выпустил в обращение инвестиционные монеты: серебряную номиналом в 3 руб. и золотую номиналом в 50 руб. «Георгий Победоносец», говорится на сайте регулятора.
На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.».
Каждая монета выпущена тиражом до 500 тыс. штук. и считается законным средством наличного платежа на территории страны.
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