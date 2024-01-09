Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги

По общему правилу штрафа за уточненку не будет, если на момент ее сдачи на ЕНС хватает денег как на доплату по налогу, так и на пени. При этом учитывают как сальдо ЕНС, так и отложенную переплату (резерв).

Так как в день возникновения задолженности резерв должен расформироваться и вернуться на ЕНС, то такие зарезервированные суммы также подлежат учету при решении вопроса об освобождении от ответственности.

Об этом сообщает ФНС в письме от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@.

При этом пени на сумму налога к доплате по уточненке не начисляют за дни, когда на сальдо ЕНС + отложенная переплата была сумма не меньше доначисленного налога.