С 2024 года налоги надо платить в виде ЕНП

Реквизиты платежки на уплату налогов в 2024 году такие:
Номер поля платежного поручения
Наименование (поля) реквизита платежного документа
Значение
13
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
017003983
15
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
40102810445370000059
16
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
17
Номер казначейского счета
03100643000000018500
61
ИНН получателя
7727406020
103
КПП получателя
770801001
22
Код (УИП)
0
101
Статус
01
104
КБК
18201061201010000510
105
ОКТМО
0
106
Основание платежа
0
107
Налоговый период
0
108
Номер документа
0
109
Дата документа
0
24
Назначение платежа
Единый налоговый платеж
Образец платежки:
Заполнение поля «Основание платежа» строго не регламентировано. Можно там, например, делать пометку, какой конкретно налог уплачивается.
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