С 2024 года налоги надо платить в виде ЕНП

Реквизиты платежки на уплату налогов в 2024 году такие:

Образец платежки:

Заполнение поля «Основание платежа» строго не регламентировано. Можно там, например, делать пометку, какой конкретно налог уплачивается.

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