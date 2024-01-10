Родителям положен стандартный вычет по НДФЛ на время службы сына-студента в армии

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.12.2023 № 03-04-05/126047.
Размер вычета:
1 400 рублей – на первого и второго ребенка;
3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 рублей – на ребенка-инвалида.
Вычет дают на детей до 18 лет или до 24 лет, если они – студенты-очники.
При этом вычет предоставляется за период обучения ребенка в образовательной организации, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.
Таким образом, если студент оформил «академ» и ушел служить в армию, на него стандартный вычет положен.
Начать дискуссию