Минфин хочет ограничить вывоз золота физлицами из России

Как утверждают чиновники и подтверждают банкиры, граждане все чаще приобретают и вывозят слитки и монеты как курьеры для бизнеса, фактически реализуя серый экспорт, позволяющий компаниям сэкономить на пошлинах, пишет «Коммерсантъ».

«Мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причем законным. Мы видим резкий рост вывоза. Я цифры не могу называть, но он кратный», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По словам чиновника, «просто люди повезли в карманах, зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент,— если можно не платить — распихали и поехали». Речь идет о золотых слитках и монетах. Замминистра отметил, что Минфин намерен ограничить экспорт золота физлицами, зафиксировав допустимый уровень по вывозу драгметалла из России.

В декабре ряд российских банков отметили, что несмотря на на увеличение цены за унцию драгметалла, россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотые слитки в этом году.