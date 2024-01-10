Новости для бухгалтера
Экспорт

Минфин хочет ограничить вывоз золота физлицами из России

Минфин хочет ограничить резко возросшие в последние месяцы объемы вывоза золота из РФ физлицами.
64 39

Как утверждают чиновники и подтверждают банкиры, граждане все чаще приобретают и вывозят слитки и монеты как курьеры для бизнеса, фактически реализуя серый экспорт, позволяющий компаниям сэкономить на пошлинах, пишет «Коммерсантъ».

«Мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причем законным. Мы видим резкий рост вывоза. Я цифры не могу называть, но он кратный», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По словам чиновника, «просто люди повезли в карманах, зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент,— если можно не платить — распихали и поехали». Речь идет о золотых слитках и монетах. Замминистра отметил, что Минфин намерен ограничить экспорт золота физлицами, зафиксировав допустимый уровень по вывозу драгметалла из России.

В декабре ряд российских банков отметили, что несмотря на на увеличение цены за унцию драгметалла, россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотые слитки в этом году.

Комментарии

2
  • Gvozdi4ca

    «просто люди повезли в карманах..... — распихали и поехали»

    какая прелесть! "золотой челнок"

  • Astrasol

    интересно, а почему люди это делают - вывозят капитал? сохранить хотят или приумножить? разве им здесь не дают этого сделать?) загадка прям. ну точно от слишком хорошей жизни или потому что загнивающий запад их развратил и навязал свои ценности)

Общество

Для пенсионеров и малоимущих хотят создать полки с бесплатными продуктами

Население получит бесплатно продукты на грани просрочки, а предпринимателям предложат налоговые льготы за создание социальных полок в магазинах и увеличат лимиты на благотворительность.

7
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса. 18 января в 11:00 мск!

Найдите точки роста бизнеса и увеличьте прибыль в 2 раза, постройте финансовую модель бизнеса.

15
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Включается ли оплаченная виза в расходы будущих периодов?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы оплатили сотруднику визу за границу на год, для коммандировок. Возник вопрос нужно ли отражать визу в расходы будущих периодов ?

2
Логотип spastuh
spastuh
Бухгалтеры

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием

У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
3
327
Государственные ведомства

Минцифры предложило госорганам общаться с бизнесом через «Госуслуги»

Минцифры подготовило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти. Все запросы и ответы хотят объединить на «Госуслугах».

40
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли ООО функционировать без директора, подписывая отчетность бухгалтером?

Добрый день. Директор ООО (он же учредитель а единственном лице) хочет уволиться с должности директора. Может ли ООО вести деятельность без руководителя, а бухгалтерскую и налоговую отчетность подписывать главный бухгалтер?

102
Экспорт

Минфин хочет ограничить вывоз золота физлицами из России

Минфин хочет ограничить резко возросшие в последние месяцы объемы вывоза золота из РФ физлицами.

2
64

Записи вебинаров

712
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Самозанятые

Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил

Иван Васильевич — бизнесмен. Так хотел сэкономить на налогах, что нанял аж 30 самозанятых. Так ему друг посоветовал. Бухгалтер что-то говорила о рисках, но Иван Васильевич привык слушать только себя, ну и друга, как вы знаете. Прошло полгода, пришла налоговая. Бухгалтер в отпуске — бизнесмен в шоке. Помогите ему пройти проверку – ответьте на 6 вопросов теста

Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил
2,3 тыс.
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Банкротство

Купил авто по расписки? Сделку можно оспорить!

🚘На днях начинаем готовить заявление об оспаривании сделки по продаже автомобиля Ауди Q7 2019 года выпуска, проданного организацией банкротом — физическому лицу.

20
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Судебная практика по налоговым спорам

Как можно потерять право на льготную ставку УСН❓ Судебное решение

❗В некоторых регионах России применяются пониженные ставки по налогу УСН. Часть регионов указывают на требования по выплате зарплаты сотрудникам.

Как можно потерять право на льготную ставку УСН❓ Судебное решение
23
Трудовое право

Совместителя на срочном договоре нельзя уволить из-за приема основного сотрудника

Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел другой сотрудник, для которого эта работа будет основной. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.

2
83
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

Сможешь правильно ответить на все вопросы? Викторина для бухгалтера

Вспомнить всё. Ты уже включился в рабочий процесс? Если еще нет, то вот тебе заряд энергии для активизации умственной активности!

Сможешь правильно ответить на все вопросы? Викторина для бухгалтера
9
139
Онлайн-кассы

Для ИП на ПСН из новых регионов хотят ввести вычет на покупку ККТ

Вычет на покупку ККТ для ИП на ПСН в размере до 18 тыс. руб. действовал с 01.02.2017 до 01.07.2019. Эту норму могут возобновить для ИП из новых регионов.

39
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Смог ли кто-нибудь сдать отчет ПМ-пром за декабрь 2023 года?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-то уже смог сдать отчет ПМ-пром за декабрь 2023 г.? Мы всегда сдавали через личный кабинет на сайте Статистики, а сейчас сайт заблокирован.

33
Логотип Астрал
Астрал
Защита персональных данных

Какие Согласия на обработку персональных данных вам действительно нужны. Практическое руководство. Часть 2

В рамках нашего цикла статей, посвящённого Согласию на обработку персональных данных, мы переходим ко второй части практического руководства. В этом материале мы подробно рассмотрим различные виды Согласий. Выясним, что представляет собой письменное Согласие и почему определённые виды Согласий требуют строго письменной формы.

Какие Согласия на обработку персональных данных вам действительно нужны. Практическое руководство. Часть 2
62
Стандартный вычет

Родителям положен стандартный вычет по НДФЛ на время службы сына-студента в армии

Если 20-летний студент оформил академический отпуск и пошел в армию призывником, то его родители продолжают получать стандартный налоговый вычет.

75
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Ведение бизнеса

Бизнес-коучинг: ситуации, когда он поможет достичь успеха

Создать баланс между текущим и планируемым состоянием — задача любого коучинга. Благодаря ему предприниматель или руководитель сможет двигаться вперед, улучшить показатели труда и достичь целей. Разбираемся, в каких случаях необходима помощь коуча. 

Бизнес-коучинг: ситуации, когда он поможет достичь успеха
5
110
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Карьера бухгалтера

Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав

Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров, расскажу свое мнение об этом явлении.

Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав
46
561
Логотип Newrasik
Newrasik
ЕНП (единый налоговый платеж)

А что — так можно? Что же происходит с ЕНС?

Интересная история происходит с ЕНС. Середина декабря 2023г. Положительное сальдо ЕНС. Все долги по налогам и пеням погашены.

185
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как исправить ошибку в учете НДС с аванса в декларации?

Добрый вечер,Коллеги помогите пожалуйста в сложившейся ситуации. 4 квартал 2021. Получен аванс от покупателя (100%). Выставлена счф на аванс. С аванса уплачен НДС.

50