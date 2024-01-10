Минфин хочет ограничить вывоз золота физлицами из России

Как утверждают чиновники и подтверждают банкиры, граждане все чаще приобретают и вывозят слитки и монеты как курьеры для бизнеса, фактически реализуя серый экспорт, позволяющий компаниям сэкономить на пошлинах, пишет «Коммерсантъ».
«Мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причем законным. Мы видим резкий рост вывоза. Я цифры не могу называть, но он кратный», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По словам чиновника, «просто люди повезли в карманах, зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент,— если можно не платить — распихали и поехали». Речь идет о золотых слитках и монетах. Замминистра отметил, что Минфин намерен ограничить экспорт золота физлицами, зафиксировав допустимый уровень по вывозу драгметалла из России.
В декабре ряд российских банков отметили, что несмотря на на увеличение цены за унцию драгметалла, россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотые слитки в этом году.
Комментарии2
какая прелесть! "золотой челнок"
интересно, а почему люди это делают - вывозят капитал? сохранить хотят или приумножить? разве им здесь не дают этого сделать?) загадка прям. ну точно от слишком хорошей жизни или потому что загнивающий запад их развратил и навязал свои ценности)