С 15 января начнется эксперимент по маркировке косметики

Производители косметики и бытовой химии начнут маркировать продукцию для макияжа, бритья, ухода за волосами, а также зубные пасты, дезодоранты и моющие средства. Эксперимент завершится 28 февраля 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года пройдет эксперимент по маркировки отдельных видов косметики и бытовой химии.

Производители будут маркировать продукты для макияжа, ухода за волосами, зубные пасты, продукцию для бритья, дезодоранты, мыло и моющие средства.

Товары начнут отслеживать с помощью системы маркировки «Честный ЗНАК», координатором эксперимента назначен Минпромторг.

Цель маркировки косметической продукции и бытовой химии — сократить долю контрафакта на рынке. В 2022 году нелегальный оборот косметики составил 16%, а бытовой химии — 12%.

Сейчас обязательная маркировка установлена для духов, туалетной воды и антисептиков.