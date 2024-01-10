«Сбер» выдал 75 тысяч ипотек в новогодние праздники

Клиенты банка успели взять ипотеку на общую сумму 276,6 млрд рублей до повышения ставок. С 10 января 2024 минимальная ставка по базовым жилищным кредитам у «Сбера» выросла до 16,7% годовых.

С 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Сбербанк выдал 75,3 тыс. кредитов на покупку жилья общей суммой 276,6 млрд рублей. Об этом сказано на сайте банка.

Основным драйвером спроса выступила льготная ипотека: по программам с господдержкой оформлено 48,0 тыс. кредитов на 210,9 млрд рублей, — говорится в сообщении.

По программе «Семейная ипотека» банк предоставил 21,7 тыс. кредитов на сумму 97,9 млрд рублей. На втором месте по популярности программа «Господдержка», по которой было заключено 21,5 тыс. договоров на 84,3 млрд рублей.

IT-специалисты оформили 2,1 тыс. ипотек на сумму 15,9 млрд рублей.

1,9 тыс. кредитов «Сбер» выдал на покупку жилья по программе «Арктическая ипотека». Общая сумма составила 9 млрд рублей.

«Дальневосточную ипотеку» получили 0,6 тыс. клиентов. Сбербанк по этому направлению заключил договоры на 2,7 млрд рублей.

С 10 января 2024 года «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1%. Теперь минимальная ставка составляет 16,7% годовых.

Условия по программам ипотеки с господдержкой не изменились.