Путин: материнский капитал не нужно тратить на покупку автомобиля

Минпромторг придумает льготы для многодетных семей Дальнего Востока, которые позволят выгодно приобрести автомобиль и не привлекать средства из материнского капитала.

Владимир Путин выступил против использования средств материнского капитала для покупки автомобиля. Об этом пишет «ТАСС».

В качестве альтернативы президент предложил Минпромторгу предоставлять семьям дополнительные льготы на приобретение транспортного средства, которые не будут связаны с маткапиталом.

Особые условия будут доступны только многодетным семьям на Дальнем Востоке.

Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке, — сказал Путин.

В 2021 году Госдума отклонила законопроект, который позволил бы использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до 1 млн рублей.