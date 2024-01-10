65 компаний начали работать в свободных экономических зонах новых регионов

Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах стали еще пять компаний, в том числе три предприятия из ЛНР. Об этом сказано на сайте правительства.

К СЭЗ присоединились Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и аграрно-животноводческое предприятие из Херсонской области. Всего в свободной зоне работают 65 компаний.

На сегодняшний день в едином реестре участников СЭЗ представлены компании из всех четырёх новых регионов: 65 предприятий реализуют инвестиционные проекты и обеспечат работой более 41 тысячи человек, — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В рамках инвестиционного проекта аграрно-животноводческое предприятие планирует увеличить поголовье коз на 54% и купить оборудование для сыроварни.

На Мариупольском металлургическом комбинате восстановят оборудование для производства трубной продукции, чугуна, стали и ферросплавов, а также переработки лома и шлаков. Объем инвестиций составит больше 867,6 млн рублей. Предприятие обеспечит 1,5 тыс. новых рабочих мест.