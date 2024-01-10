С 2024 года организации обязаны применять новые ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020

По приказу Минфина от 30.05.2022 №86н все компании начиная с 2024 года обязаны применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Нематериальные активы необходимо классифицировать по группам и видам: программное обеспечение, базы данных, произведения науки, искусства, литературы и т.д.
Второй стандарт, который нужно будет применять в 2024 году — это ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в обновленной редакции.
Вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, улучшение, создание и восстановление основных средств и нематериальных активов.
Предоплата поставщику до момента исполнения им своих обязательств по предоставлению имущества затратой не считается.
ФСБУ 26/2020 не применяют при выполнении работ и оказании услуг по созданию, восстановлению и ремонту средств производства для других лиц, а также при покупке и создании активов, которые идут на продажу.
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