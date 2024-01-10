Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных

Некоторые работодатели компенсируют сотрудникам родительскую плату за содержание ребенка в детском саду. Эта выплата в расчет среднего заработка для отпускных не идет.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 19.12.2023 № 14-1/ООГ-7632.

Дело в том, что такая компенсация – это выплаты социального характера.

По постановлению Правительства от 24.12.2007 № 922 для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (матпомощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).

Так как компенсация платы за детский сад не входит в состав зарплаты, она не учитывается при расчете среднего заработка.