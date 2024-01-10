Новости для бухгалтера

Российские банки ужесточают условия по льготной ипотеке

Из-за сокращения бюджетных субсидий
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Из-за сокращения бюджетных субсидий российские банки ужесточают условия по льготной ипотеке. «Сбер» с сегодняшнего дня увеличивает ставки, «Альфа-Банк», «Сбер» и ВТБ будут выдавать кредиты только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, а «Газпромбанк» приостановил выдачу клиентам «с улицы».

Речь идёт о льготной ипотеке под 8% на новостройки, семейной ипотеке под 6%, ИТ-ипотеке под 5% и Дальневосточной ипотеке под 2%.

Единой стратегии на рынке пока нет: каждый банк на своё усмотрение использует разные рычаги, чтобы повлиять на ситуацию. Кроме прямого сокращения выдач и повышения ставок это комиссии для застройщиков, повышенные требования к первоначальному взносу, отмена скидок.

Подводные камни с высокой долей вероятности найдутся в любом предложении.

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Российские банки ужесточают условия по льготной ипотеке

Из-за сокращения бюджетных субсидий

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