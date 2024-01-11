Назван размер «пенсии мечты» россиян. Мужчины хотят больше, чем женщины

Россияне хотят получать пенсию в размере 47,6 тысяч рублей в месяц, это показало исследование Superjob. Чем старше опрошенные и чем больше их доходы, тем выше показатель «пенсии мечты», пишет РБК.

Желаемый размер будущей пенсии зависит и от пола (48,7 тыс. руб. у мужчин и 46,7 тыс. у женщин), а также от возраста (46,1 тыс. руб. у людей до 34 лет и 49,1 тыс. руб. у тех, кто старше 45 лет) и ежемесячного дохода (больше других — 50,3 тыс. руб. — хотят зарабатывающие свыше 100 тыс. руб. в месяц).

Размер «пенсии мечты» также отличается в зависимости от места проживания. В Москве и Петербурге он составляет 51,5 тыс. и 49 тыс. соответственно, в Ярославле и Астрахани показатель ниже: 43,8 тыс. руб. и 43 тыс. руб.