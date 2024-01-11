Путин: Россия стала первой экономикой Европы

Президент России прибыл в Хабаровск на встречу с представителями бизнеса в Тихоокеанском госуниверситете. Во время которой заявил, что хотя Россию «давят и душат со всех сторон», она обогнала Германию по покупательской способности и стала первой экономикой в Европе и пятой в мире, пишет «Коммерсантъ».
«По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать»,— отметил глава государства.
По его словам, лидирующие позиции по экономике в мире сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония, Россия. А ведущие экономики Европы переживают не лучшие моменты, так как оказались сильно зависимы от России.
Комментарии5
Даааа????
Международный шахматный конгресс провести в Хабаровске не обещал?
«Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
— Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы».
Источник: http://chtooznachaet.ru/znachenie-frazeologizma-nyu-vasyuki.html
щастья своего и не ведаем, некогда, сидим тут дьявольские фсбу изучаем