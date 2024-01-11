Путин: Россия стала первой экономикой Европы

Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

Президент России прибыл в Хабаровск на встречу с представителями бизнеса в Тихоокеанском госуниверситете. Во время которой заявил, что хотя Россию «давят и душат со всех сторон», она обогнала Германию по покупательской способности и стала первой экономикой в Европе и пятой в мире, пишет «Коммерсантъ».

«По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать»,— отметил глава государства.

По его словам, лидирующие позиции по экономике в мире сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония, Россия. А ведущие экономики Европы переживают не лучшие моменты, так как оказались сильно зависимы от России.