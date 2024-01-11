Новости для бухгалтера
Экономика России

Путин: Россия стала первой экономикой Европы

Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

Президент России прибыл в Хабаровск на встречу с представителями бизнеса в Тихоокеанском госуниверситете. Во время которой заявил, что хотя Россию «давят и душат со всех сторон», она обогнала Германию по покупательской способности и стала первой экономикой в Европе и пятой в мире, пишет «Коммерсантъ».

«По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать»,— отметил глава государства.

По его словам, лидирующие позиции по экономике в мире сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония, Россия. А ведущие экономики Европы переживают не лучшие моменты, так как оказались сильно зависимы от России.

Комментарии

5
  • VadimBA

    Международный шахматный конгресс провести в Хабаровске не обещал?

    «Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

    — Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы».

    Источник: http://chtooznachaet.ru/znachenie-frazeologizma-nyu-vasyuki.html

  • bogdanovv

    щастья своего и не ведаем, некогда, сидим тут дьявольские фсбу изучаем

Логотип Правовой эксперт
Правовой эксперт
Налоговая оговорка

Налоговая оговорка и коммерческая осмотрительность: снижают ли они налоговые риски

В настоящее время большой популярностью пользуется перекладывание налоговых рисков покупателя на поставщика путем включения в договор положений, содержащих налоговую оговорку.

Налоговая оговорка и коммерческая осмотрительность: снижают ли они налоговые риски
20
Импорт

Путин: резко повышать ввозную пошлину на рыбу опасно

Пошлину ввоз рыбы и рыбной продукции будут пересматривать, но так, чтобы цена на продукцию не подскочила на внутреннем рынке.

9
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как отправить уведомление о зарплате иностранцу через госуслуги?

Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь уже отправлял уведомление о выплате зарплаты иностранцу ВКС через гос.услуги? Возникли вопросы в связи с изменениями: в какое МВД направлять уведомление( в ГУВМ МВД или ЦВМ МВД) и где найти на гос услугах это самое уведомление?

3
Логотип nlukina
nlukina
Социальные пособия

✅Как учитывать МРОТ при расчете больничных, декретных и детских пособий в 2024 году. Забирайте формулы

МРОТ в России с 1 января 2024 года составит 19 242 руб. в месяц. Расскажем, как учитывать новый МРОТ при расчете разных пособий в этом году.

✅Как учитывать МРОТ при расчете больничных, декретных и детских пособий в 2024 году. Забирайте формулы
1
226
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность: кому и за что грозит, взыскание долгов за границей

Благодаря понятию субсидиарной ответственности, кроме должника, за его долги будет отвечать контролирующее его лицо (КДЛ). Но если КДЛ уехало за границу, то в случае привлечения к субсидиарке его сложнее будет известить о судебных заседаниях. Кредиторам придется преодолеть множество препятствий, чтобы вернуть деньги или имущество.

Субсидиарная ответственность: кому и за что грозит, взыскание долгов за границей
47
Налоговая отчетность

Следите за сроками: какие отчеты нужно сдать до конца января

Очередная отчетная кампания уже стартовала. Составили список отчетов, которые необходимо сдать до 25 января.

124
Общество

Подросткам запретят продавать безалкогольное пиво

В дрожжах безалкогольного пива есть частицы этанола, поэтому такие напитки нельзя считать очищенными от спирта.

16

Записи вебинаров

712
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить поле при назначении пособия работнику?

Здравствуйте, коллеги. Обращаюсь за помощью к Вам. Всем заранее спасибо. У одного сотрудника в конце декабря был б/л. Три дня я оплатила, как работодатель, дождалась запроса от СФР и отправила ответ.

4
Налоги, взносы, пошлины

Минфин хочет получать с лотерей в два раза больше налогов

Ведомство собирается увеличить поступления в бюджет от лотерей до 5,7 млрд рублей.

57
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Обзор судебной практики

Не всегда удается помочь! Разбор кейса

Сегодня принимал участие в апелляции. Подключился к проблеме клиента уже после вынесенного решения о признании сделки недействительной. В первой инстанции участвовал другой юрист. После проигрыша, клиент решил обратиться за помощью ко мне.

6
Экономика России

Путин: Россия стала первой экономикой Европы

Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

5
169
3-НДФЛ

В декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе

Если человек работает на двух работах, то при оформлении социального вычета на лечение можно указать в декларации 3-НДФЛ доход только по одному месту работы, если его хватает для вычета.

71
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!

Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите пред-аудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.

44
Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Путевые листы для такси

Новые путевые листы для легкового такси стали ключевыми документами в организации логистической деятельности. Они значительно упрощают учет и планирование поездок, а также способствуют поддержанию высокого качества сервиса и контроля за работой таксистов.

Путевые листы для такси
51
Трудовые отношения

IT-специалистам собираются давать звание «ветерана труда»

Звание «ветерана труда» могут распространить также на пожарных, спасателей, юристов, работников культуры и водителей.

7
211
Логотип Что делать Консалт
Что делать Консалт
Налоговые изменения 2024

Что изменится в работе бухгалтера и кадровика в 2024 году

Увеличение МРОТ, новые правила хранения документов, новая численность иностранных работников, важные ФСБУ. Мы собрали в одной статье все ключевые изменения в законодательстве, которые важно включить в свою работу каждому бухгалтеру и кадровику.

Что изменится в работе бухгалтера и кадровика в 2024 году
672

❗ Уведомления по ЕНП на фиксированные взносы в 2024 году по-прежнему не нужны

С 2024 года платежки со статусом 02 отменили. Все налоги и взносы надо платить в виде ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления. Но уведомления нужны не всегда.

172
Общество

7 причин зарегистрироваться на сайте знакомств LovePlanet

Расскажем, как расширить свой круг общения, познакомиться с людьми из разных культур и стран, а также открыть для себя новые перспективы и возможности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
106
Государственные пенсии

Назван размер «пенсии мечты» россиян. Мужчины хотят больше, чем женщины

Желаемый размер пенсий у жителей городов-миллионников находится в диапазоне 44,7 — 51,5 тыс. руб.

1
104
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Менеджмент

Диаграмма спагетти в менеджменте. Потенциальные возможности и нюансы применения

Мало кто задумывается об организации собственного рабочего места, но на практике оно серьезно влияет на производительность, а оптимизировать его можно всегда и везде. Но обо всем по порядку.

Диаграмма спагетти в менеджменте. Потенциальные возможности и нюансы применения
17