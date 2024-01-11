🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!

Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите пред-аудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.

Впереди новая волна налоговых проверок и сейчас есть время для проведения аудита налоговых рисков. Методика налогового аудита позволяет быстро и эффективно выявлять налоговые угрозы, проводить чек-ап бизнеса, получить ценную информацию о том, как усилить свою налоговую безопасность. Пункты налогового аудита основаны на налоговом законодательстве, судебной практике, личном опыте эксперта по взаимодействию с фискальными органами.

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Спикер — Алексей Мошкин, руководитель ООО «Центр налоговой помощи», дипломированный налоговый консультант, член Общественного совета Управления ФНС РФ по ПК, общественный эксперт Торгово-промышленной палаты, член Палаты налоговых консультантов, ПРО «ОПОРА РОССИИ».

На вебинаре рассмотрим:

1. Основные налоговые риски бизнеса.

2. Как самостоятельно выявить угрозы и как подготовиться к мероприятиям налогового контроля в наступающем 2024 году.

3. Пред-аудит налоговых рисков:

общие показатели бизнеса;

сделки с сомнительными контрагентами;

дробление бизнеса;

переквалификация отношений ГПХ в трудовые;

другие самые распространенные налоговые риски.

Ждем вас на вебинаре 18 января в 15:00 мск!