🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!

Впереди новая волна налоговых проверок и сейчас есть время для проведения аудита налоговых рисков. Методика налогового аудита позволяет быстро и эффективно выявлять налоговые угрозы, проводить чек-ап бизнеса, получить ценную информацию о том, как усилить свою налоговую безопасность. Пункты налогового аудита основаны на налоговом законодательстве, судебной практике, личном опыте эксперта по взаимодействию с фискальными органами.
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Спикер — Алексей Мошкин, руководитель ООО «Центр налоговой помощи», дипломированный налоговый консультант, член Общественного совета Управления ФНС РФ по ПК, общественный эксперт Торгово-промышленной палаты, член Палаты налоговых консультантов, ПРО «ОПОРА РОССИИ».
На вебинаре рассмотрим:
1. Основные налоговые риски бизнеса.
2. Как самостоятельно выявить угрозы и как подготовиться к мероприятиям налогового контроля в наступающем 2024 году.
3. Пред-аудит налоговых рисков:
общие показатели бизнеса;
сделки с сомнительными контрагентами;
дробление бизнеса;
переквалификация отношений ГПХ в трудовые;
другие самые распространенные налоговые риски.
Ждем вас на вебинаре 18 января в 15:00 мск!
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