Путин: резко повышать ввозную пошлину на рыбу опасно

Пошлину ввоз рыбы и рыбной продукции будут пересматривать, но так, чтобы цена на продукцию не подскочила на внутреннем рынке.

Президент Владимир Путин считает, что не нужно повышать ввозную пошлину на рыбу и рыбную продукцию. Об этом пишет «Коммерсант».

Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить, — сказал президент.

При этом Владимир Путин сообщил, что поручит Минсельхозу и Министерству экономического развития разработать меры по плавному повышению ввозной пошлины.

Также глава государства пообещать включить предприятия общепита в программу внутреннего туризма, чтобы компании могли получать льготы.