СберНПФ стал первым оператором программы долгосрочных сбережений

Центробанк разрешил СберНПФ стать первым оператором программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сказано на сайте ЦБ.

Регулятор рассматривает еще 12 негосударственных пенсионных фондов, которые готовые предоставить новый продукт своим клиентам.

С 1 января 2024 года начала работать программа долгосрочных сбережений, которая позволяет участникам получать дополнительный доход или сформировать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Например, когда нужно оплатить дорогостоящее лечение или получить выплаты в связи с потерей кормильца.

Уникальность программы в том, что она предусматривает государственное софинансирование — до 36 тыс. рублей ежегодно в течение трех лет после уплаты первого взноса. В ПДС можно перевести и свои средства, накопленные в системе обязательного пенсионного страхования, — говорится в сообщении.

Средства, накопленные в ПДС, можно получить через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Внесенные деньги будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей, также власти планируют ввести налоговый вычет на взносы.