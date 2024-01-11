Разблокировали активы британской «дочки» ВТБ на 130 млн фунтов

Теперь банк VTB Capital сможет проводить выплаты кредиторам. В депозитарии Euroclear остались заблокированными еще 22 млн фунтов.

Активы британского подразделения банка ВТБ разблокировали в депозитарии Euroclear. Их сумма составила 130 млн фунтов. Об этом пишет «Frank Media» со ссылкой на компанию-администратора Teneo.

Администратор смог разблокировать 130 млн фунтов на счете VTB Capital в Euroclear, более 10 млн фунтов по деривативам, страховкам и иным операциям, а также почти 4 млн фунтов с ностро-счетов VTB Capital в том числе — в HSBC.

Компания может начать переводить выплаты кредиторам. Всего у VTB Capital обязательств на сумму 800 млн фунтов. Треть из них приходится на структуры ВТБ, они составляют 262 млн фунтов.

В бельгийском депозитарии на счете VTB Capital остались заблокированными активы на 22 млн фунтов.