В метро Москвы тестируют оплату проезда через СБП

Чтобы оплатить проезд в метро или на МЦК достаточно привязать счет СБП в приложении «Метро Москвы» и поднести QR-код к индикатору на турникете.

С 11 января 2024 года началось открытое тестирование оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) на всех турникетах Московского метрополитена и МЦК. Сервис создали при участии ВТБ. Об этом сказано на сайте банка.

Для активации оплаты нужно оформить подписку СБП в мобильном приложении «Метро Москвы» и выбрать приоритетный банковский счет, с которого будут списываться средства.

Подписка на оплату через СБП бессрочная, а ее оформление бесплатное.

Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном, — сказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Чтобы оплатить поездку достаточно открыть приложение «Метро Москвы», нажать на кнопку для получения QR-кода и поднести его к индикатору на турникете. После чего со счета спишется 61 рубль.

Сейчас специалисты проверяют работу технологии на разных устройствах.