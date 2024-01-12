Пошли массовые жалобы ИП на игнор уведомления на уменьшение патента

Такие жалобы, в частности, массово идут в Telegram-чате ФНС.
У многих статус заявления на уменьшение патента на взносы – «документ принят налоговым органом», то есть не отказали, но и не зачли.
Если ИП уплатил налог по ПСН уже с учетом уменьшения на взносы, то на его ЕНС образовалось отрицательное сальдо, на которое начисляют пени. Но никакого долга быть не должно.
Как рассказывают сами бизнесмены, в ИФНС им отвечают, что уведомления пока не обработаны – ждите.
А у вас все нормально с уменьшением патента на взносы?
Комментарии4
По уменьшению ПСН суммы в ФНС приняты меньше, чем в уведомлении.
А ты плати и не выпендривайся!
Дык у ФНС срок 20 рабодней на предоставление отказа в уменьшении патента. Эх...горе налогоплательщики...
Так сроки сроки уже вышли. ИП подал уведомление на уменьшение аж 27 ноября.