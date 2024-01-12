Пошли массовые жалобы ИП на игнор уведомления на уменьшение патента

ИП в декабре сдал уведомление на уменьшение патента на страховые взносы, но никакого уменьшения не произошло. 10 января с ЕНС списали как взносы в полной сумме, так и полную сумму налога по ПСН.

Такие жалобы, в частности, массово идут в Telegram-чате ФНС.

У многих статус заявления на уменьшение патента на взносы – «документ принят налоговым органом», то есть не отказали, но и не зачли.

Если ИП уплатил налог по ПСН уже с учетом уменьшения на взносы, то на его ЕНС образовалось отрицательное сальдо, на которое начисляют пени. Но никакого долга быть не должно.

Как рассказывают сами бизнесмены, в ИФНС им отвечают, что уведомления пока не обработаны – ждите.

А у вас все нормально с уменьшением патента на взносы?