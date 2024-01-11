Новости для бухгалтера
Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Работодатели будут передавать в СФР сведения о зарплате сотрудников из новых регионов для оплаты больничных

Утвердят порядок представления страхователями в СФР сведений о заработке за период с 30 сентября 2022 года до 1 января 2024 года, а также и других сведений и документов, необходимых для оплаты больничных, декретных, отпуска по уходу за ребенком.

Проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о данных на сотрудников, проживающих или проживавших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Не позднее 3 рабочих дней после предоставления сотрудником документов, их надо передать в СФР. С документами надо сдать опись по утвержденной форме.

Документы, в частности, такие:

  • бумажный больничный;

  • трудовая книжка или трудовой договор;

  • расчетная книжка (расчетный лист) или справка о зарплате за период до 1 января 2023 года;

  • приказ об отпуске по беременности или отпуске по уходу за ребенком.

Про правила оплаты больничных в новых регионах мы ранее рассказывали здесь.

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