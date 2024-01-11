Работодатели будут передавать в СФР сведения о зарплате сотрудников из новых регионов для оплаты больничных

Проект опубликован на федеральном портале.
Речь идет о данных на сотрудников, проживающих или проживавших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Не позднее 3 рабочих дней после предоставления сотрудником документов, их надо передать в СФР. С документами надо сдать опись по утвержденной форме.
Документы, в частности, такие:
бумажный больничный;
трудовая книжка или трудовой договор;
расчетная книжка (расчетный лист) или справка о зарплате за период до 1 января 2023 года;
приказ об отпуске по беременности или отпуске по уходу за ребенком.
Про правила оплаты больничных в новых регионах мы ранее рассказывали здесь.
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