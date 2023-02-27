С 1 марта в новых регионах начнут платить больничные по новым правилам

Что случилось

Вышел Федеральный закон от 17.02.2023 № 20-ФЗ, который касается обязательного соцстрахования граждан из четырех новых регионов.

Правила расчета больничных в новых регионах по российским законам вступают в силу с 1 марта 2023 года.

Это будут правила, которые сейчас действуют по закону о соцстраховании от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Документы

Документы для выплаты пособия, составленные на украинском языке, переводить на русский не надо.

Если заработок ранее был начислен в гривнах, то надо его пересчитать в рубли по курсу на 30.09.2022.

По данным ЦБ на эту дату курс такой: 10 гривен = 15,5448 руб.

Переходный период

Граждане ЛНР и ДНР по больничным, которые открыты ранее и продолжаются после 28 февраля, с 1 марта будут получать пособие по новым правилам.

Но если по-новому будет меньше, продолжат получать по старым правилам.

Пособие по уходу за ребенком, которое было назначено раньше, с 1 марта и до 1,5 лет будут платить по российским правилам.

Напомним, сейчас минимальное пособие составляет 8 591, 47 руб., максимальное пособие – 33 281,80 руб.

ИП, которые по законам ДНР и ЛНР были застрахованными лицами, с 1 марта до 31 декабря 2023 года будут иметь право на пособия как ИП, вступившие в добровольные правоотношения.

Какие пособия положены ИП-добровольцам в 2023 году мы рассказывали тут.

Больничный лист

Больничные до 1 марта 2023 года выплачивают по листкам нетрудоспособности, выданным по нормативным актам ДНР и ЛНР.

С 1 марта больничные листки должны быть по российским нормам, но они могут быть как электронными, так и бумажными. Бумажный больничный можно применять до 1 января 2026 года.

Стаж работы

Для расчета стажа кроме периодов из закона № 255-ФЗ будут учитывать периоды:

которые в ЛНР и ДНР считали по законам, действующим там до 1 марта 2023 года;

по трудовому договору или муниципальная и госслужба в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года до 1 марта 2023 года.

Если работнику нечем подтвердить свой стаж в новых регионах, то его могут признать на межведомственной комиссии. Такие комиссии будут в каждом из этих четырех регионов.

Средний заработок

В средний заработок включают все выплаты, на которые в ЛНР и ДНР начисляли страховые взносы.

Для Запорожской и Херсонской областей в средний заработок включают выплаты по трудовым договорам и на госслужбе в период с 30 сентября 2022 года до 1 января 2023 года.

Расчетный период для больничных в 2023 году – с 30 сентября по 31 декабря 2022 года (93 календарных дня). В 2024 году расчетный период будет с 30 сентября 2022 по 31 декабря 2023 (458 календарных дней).

Максимальный средний заработок в 2023 году – 2 736,99 руб., в 2024 году – 4 039,73 руб.

Сведения о заработке за период с 30 сентября 2022 года до 1 января 2024 года работодатели представляют в СФР в электронном или бумажном виде.