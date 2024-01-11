ФНС озадачилась поиском кадров с компетенциями в криптовалютах

ФНС тоже озадачилась поиском кадров с компетенциями в криптовалютах.
Вероятно, Федеральная налоговая служба может стать единым входным окном и регулятором рынка.
В случайности верится слабо. Тем более, что именно ФНС называли возможным регулятором крипторынка в России. А в итогах года Росфинмониторинг и Госдума намекнули, что вопрос с легализацией криптовалюты должен решиться в ближайшее время.
Напомним, ЦБ так и не дал согласие на легализацию и обсуждает различные сценарии с Минфином, ФАС, ФНС и другими ведомствами.
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