Власти хотят создать нацпроект, который будет заниматься проблемами предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает объединить действующий проект по МСП и по производительности труда. И создать нацпроект, который бы комплексно решал проблемы бизнеса.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается вынести на обсуждение в правительство вопрос создания отдельного нацпроекта по предпринимательству, который бы комплексно решал проблемы бизнеса, пишут «Ведомости».

В него предлагается «погрузить» нацпроекты по развитию МСП и производительности труда. Такую идею высказал президент РСПП Александр Шохин. В основе нацпроекта может быть обновленная стратегия развития МСП, вопросы рынка труда и его производительности, снижение административных барьеров, стимулирование инвестиций, сообщил он.

РСПП предлагает развивать предпринимательскую инициативу по нескольким трекам:

это обновленная стратегия развития МСП,

кадровая проблема, которую без развития производительности труда не решить,

снижение административных барьеров, продолжение регуляторной гильотины, взаимодействие с правоохранительными органами, создание цифровых платформ взаимодействия государства и бизнеса,

оптимизация присутствия государства в экономике в качестве предпринимателя (вопросы приватизации и национализации),

стимулирование инвестиций и определение приоритетных сфер, которые могли бы поднять экономический рост.

Эти идеи будут обсуждать в ближайшее время и в случае одобрения правительством, будет подготовлена новая экономическая программа.