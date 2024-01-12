Власти хотят создать нацпроект, который будет заниматься проблемами предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается вынести на обсуждение в правительство вопрос создания отдельного нацпроекта по предпринимательству, который бы комплексно решал проблемы бизнеса, пишут «Ведомости».
В него предлагается «погрузить» нацпроекты по развитию МСП и производительности труда. Такую идею высказал президент РСПП Александр Шохин. В основе нацпроекта может быть обновленная стратегия развития МСП, вопросы рынка труда и его производительности, снижение административных барьеров, стимулирование инвестиций, сообщил он.
РСПП предлагает развивать предпринимательскую инициативу по нескольким трекам:
это обновленная стратегия развития МСП,
кадровая проблема, которую без развития производительности труда не решить,
снижение административных барьеров, продолжение регуляторной гильотины, взаимодействие с правоохранительными органами, создание цифровых платформ взаимодействия государства и бизнеса,
оптимизация присутствия государства в экономике в качестве предпринимателя (вопросы приватизации и национализации),
стимулирование инвестиций и определение приоритетных сфер, которые могли бы поднять экономический рост.
Эти идеи будут обсуждать в ближайшее время и в случае одобрения правительством, будет подготовлена новая экономическая программа.
Комментарии3
Оставьте уже предпринимателей в поке, не надо о нас заботиться. Каждый раз когда государство задумывается, как бы о бо мне позаботиться, я вздрагиваю и начинаю оглядываться. Из последнего ЕНС и ЕНП, уж так облегчили нам жизнь слов нет.
Полностью поддерживаю +++++++
Нам не надо помогать — просто не мешайте!