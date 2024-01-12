Власти назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишут РИА Новости.
«Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты», — отметила она.
Бессараб добавила, что в текущей ситуации средняя заработная плата россиян не позволяет делать отчисления таким образом, чтобы они позже получали такую большую пенсию. Средняя пенсия к концу 2024 года составит примерно 24 тысячи рублей.
Комментарии3
Эту заезженную мелодию я слышу уже долгие годы(((. Думаю, что и мои родители тоже слышали (конвенция принята в 1952 г.)
Я работаю уже 25 лет, за это время в моем регионе поменялось государство, мои достаточно большие отчисления заблокировали и усреднили со всеми, а это 16 лет стажа, несколько раз менялось пенсионное законодательство, увеличили пенсионный возраст. А до пенсии мне еще 17 лет пахать. То ли еще будет)))
Зп 120т₽ - это столько даже директора и менеджеры крупных ритейлеров АКОРТ не всегда получают в Москве, а регионы и смотреть не фиг .