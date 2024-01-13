Новости для бухгалтера
Общество

Платное высшее образование подорожает на 10-12%

Сильнее всего вырастет стоимость обучения IT-специалистов, энергетиков и строителей.
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Стоимость платного образования в вузах на 2024/25 учебный год вырастет на 10-12%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию негосударственных вузов РФ.

Подорожание объясняют ростом цен на оборудование для обучения, на услуги ЖКХ и другими факторами. Например, повышение зарплаты преподавателям.

Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10-12%, — сказал представитель образовательных организаций.

Обучение по программам инженерно-технического профиля и информационных технологий подорожает от 5 до 8%, а по специальностям гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%.

Заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова рассказала, что сейчас 50% студентов платят за свое образование. При этом они меньше мотивированы получать знания, им и так поставят зачеты и экзамены, потому что они заплатили. По мнению Павлюченковой, для качественного образования нужно выделять больше бюджетных мест.

В 2023/24 учебном году вузы уже поднимали стоимость образовательных услуг на 5-25%.

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Общество

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