Коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП в 2024 году

Коды для уведомлений по страховым взносам на 2024 год, утвержденные ФНС:
январь — код 21/01;
февраль — код 21/02;
март — код 21/03;
апрель —код 31/01;
май — код 31/02;
июнь — код 31/03;
июль — код 33/01;
август — код 33/02;
сентябрь — код 33/03;
октябрь — код 34/01;
ноябрь — код 34/02;
декабрь — код 34/03.
Получайте больше полезных материалов — разборов и шпаргалок в подписке Клерк.Премиум!
Присоединяйтесь и получите в подарок безлимитные консультации, обучение и практику + 🎁 курс повышения квалификации «Финансовый анализ для бухгалтера в 2024 году».
Цена подписки на год прямо сейчас: 9 600 рублей.
Комментарии2
А НДФЛ-овские "/11", "/12", "/13" утвердили-то, или только пофантазировали, а узаконить забыли?
Это коды для ОСН и УСН-15, чтобы взять в расходы в пределах квартала?
Для остальных - можно по-прежнему уведомления не подавать, т.к. сдается РСВ? Правильно?