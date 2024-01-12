В новых регионах хотят тестировать майнинг криптовалют

В новых регионах есть свободные зоны, чтобы запустить протестировать работу криптоиндустрии.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в новых регионах можно тестировать работу криптоиндустрии. Об этом пишет «Донецкое агентство новостей».

На определенном этапе я бы даже создал здесь свободные зоны для того, чтобы осуществлять тестирование новых финансовых инструментов, чтобы апробировать ту же криптоиндустрию, например, майнинг. А дальше вполне возможно тиражировать по всей остальной территории страны, — сказал Аксаков.

По его мнению, жители новых регионов быстро воспринимают все новое и «не избалованы уже отработанной правовой системой работы финансовых технологий».

Минфин и Центробанк продолжают вести дискуссии по вопросам криптовалюты. В феврале 2023 года Госдума собиралась принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалюте, но документ до сих пор проходит согласование.