Суд запретил онлайн-продажу устройств для маскировки автомобильных номеров

Объявления о продаже гаджетов, позволяющих скрыть госномер автомобиля от камер, признали запрещенной информацией. Такое предложение уже удалили с сайта Aliexpress.

Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете специальные устройства, которые позволяют скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. Об этом пишет «ТАСС».

Информацию об устройствах для сокрытия автомобильных номеров признали «запрещенной к распространению», в том числе и на сайте Aliexpress.

Раньше на торговой площадке без ограничения распространялись предложения приобрести гаджеты, позволяющие сделать госномер автомобиля невидимым для видеокамер автоматической фиксации нарушений. Объявление уже удалили с сайта Aliexpress.

Автомобилистов за езду с нечитаемыми или видоизмененными номерами могут оштрафовать до 500 рублей.