Егоров: идея сделать комфортные личные кабинеты для уплаты налогов сработала

Руководитель ФНС считает, что людям хочется платить налоги, когда для этого есть удобные и понятные сервисы.

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что платить налоги стало удобней благодаря личным кабинетам и электронным сервисам. Об этом сказано на сайте ведомства.

Наша идея была – сделать такие личные кабинеты для наших граждан, чтобы людям было комфортно войти и оплатить налог. И эта идея сработала. Оказывается, что комфорт во многом определяет, насколько нам легко, просто и хочется платить налоги. Это основная отличительная черта нашей налоговой службы, нашей налоговой системы, — сказал Даниил Егоров.

Также в видеообращении руководитель ФНС рассказал школьникам и ученикам колледжей о том, что такое налоги, какую роль в государстве они выполняют и познакомил зрителей с мобильными приложениями для уплаты налогов.