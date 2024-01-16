Вычет по НДФЛ на ипотечные проценты по новой квартире дадут, даже если вычет по старой квартире был до 2014 года

В 2014 году поменялись правила предоставления имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. И они действуют только для жилья, приобретенного после 01.01.2014.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.12.2023 № 03-04-05/125867.

Например, раньше вычет на проценты по ипотеке можно было получить только по той квартире, на которую получают основной вычет (на покупку). Теперь эти два вида вычетов – самостоятельные.

Можно получить вычет на покупку по одной квартире, а вычет на проценты – по другой.

Причем если ранее уже был получен вычет на квартиру, приобретенную до 2014 года, это не помешает сейчас получить вычет на проценты по другой квартире.

Главное, чтобы до 2014 года вычет по процентам не заявлялся.